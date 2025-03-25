Стало известно, когда в Уфе отключат отопление

По данным метеопрогноза, текущая неделя принесет в Уфу относительно теплую погоду: дневные температуры составят +8…+12°С, ночные — от 0 до +3°С. Однако 1 апреля ожидается потепление до +17°С, после чего к 9 апреля столбики термометров вновь опустятся до нулевой отметки с ночными заморозками.