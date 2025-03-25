Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, когда в Уфе отключат отопление

В домах Уфы отопление выключат при среднесуточной температуре не ниже +8°С.

Источник: Комсомольская правда

Уфимская мэрия проинформировала о планах по отключению отопления в жилых домах. Как пояснили в городской администрации, решение будет приниматься в зависимости от температурных показателей.

Согласно действующим нормативам, прекращение подачи тепла возможно при условии, что среднесуточная температура воздуха стабильно держится выше +8°С на протяжении пяти суток подряд, передает ГорОбзор.ру.

По данным метеопрогноза, текущая неделя принесет в Уфу относительно теплую погоду: дневные температуры составят +8…+12°С, ночные — от 0 до +3°С. Однако 1 апреля ожидается потепление до +17°С, после чего к 9 апреля столбики термометров вновь опустятся до нулевой отметки с ночными заморозками.

Отметим, что нынешний отопительный период начался 4 октября 2024 года. Для сравнения: в прошлом году теплоснабжение в уфимских домах прекратили 19 апреля.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.