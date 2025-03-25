Стало известно, когда в Уфе отключат отопление

Уфимская мэрия проинформировала о планах по отключению отопления в жилых домах. Как пояснили в городской администрации, решение будет приниматься в зависимости от температурных показателей.
Согласно действующим нормативам, прекращение подачи тепла возможно при условии, что среднесуточная температура воздуха стабильно держится выше +8°С на протяжении пяти суток подряд, передает ГорОбзор.ру.
По данным метеопрогноза, текущая неделя принесет в Уфу относительно теплую погоду: дневные температуры составят +8…+12°С, ночные — от 0 до +3°С. Однако 1 апреля ожидается потепление до +17°С, после чего к 9 апреля столбики термометров вновь опустятся до нулевой отметки с ночными заморозками.
Отметим, что нынешний отопительный период начался 4 октября 2024 года. Для сравнения: в прошлом году теплоснабжение в уфимских домах прекратили 19 апреля.
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