В Краснодаре осудили убийц участника СВО у ночного клуба

Согласно материалам дела, вечером 12 ноября 2023 года у ночного заведения на улице Красноармейской произошел конфликт между 39-летним участником специальной военной операции и охраной клуба. Охранник ударил ногой по голове упавшего на землю посетителя и применил газовый баллончик. Позже на той же улице пострадавший подвергся жестокому нападению со стороны этого же охранника и еще одного соучастника. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.