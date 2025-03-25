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В Краснодаре осудили убийц участника СВО у ночного клуба

Первомайский районный суд Краснодара приговорил двух местных жителей к длительным срокам лишения свободы за избиение у ночного клуба участника СВО, повлекшее его смерть. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

Согласно материалам дела, вечером 12 ноября 2023 года у ночного заведения на улице Красноармейской произошел конфликт между 39-летним участником специальной военной операции и охраной клуба. Охранник ударил ногой по голове упавшего на землю посетителя и применил газовый баллончик. Позже на той же улице пострадавший подвергся жестокому нападению со стороны этого же охранника и еще одного соучастника. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Суд, приняв во внимание позицию гособвинителя и смягчающие обстоятельства, приговорил охранника к 7 годам, а второго участника избиения — к 6 годам колонии строгого режима.