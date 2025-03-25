Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в салоне сотовой связи в Махачкале

25 марта на проспекте Имама Шамиля в Махачкале прогремел взрыв газа в салоне сотовой связи. В результате ЧП пострадали четыре человека. В региональном Минздраве заявили, что все пострадавшие доставлены в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского. Их лечение находится на контроле главы Минздрава республики Ярослава Глазова.