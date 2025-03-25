Ландшафтные пожары тушат в Волгограде и области

В Волгограде и области сегодня, 25 марта, продолжилась борьба с ландшафтными пожарами. Несколько очагов возгорания было потушено в Волгограде. По свидетельствам очевидцев, в Волгограде клубы черного дыма поднимались над поймой реки Царицы в заполотновской части, а также в поселке Ангарский.