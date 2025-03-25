Судовладельцы танкеров готовы разделить расходы на компенсацию ущерба

В ходе предварительного слушания иска ФГБУ «Морспасслужба» к ООО «Кама шиппинг», ООО «Каматрансойл», ЗАО «Волгатранснефть», САО «ВСК» 10 марта представители компаний судовладельцев заявили ходатайство о создании фондов для ограничения ответственности судовладельца более чем по 533 млн рублей каждый для выплаты компенсации ущерба всем возможным потенциальным истцам. Представители отмечали, что гарантии фондов будут действовать до 16 декабря 2030 года с учетом срока исковой давности по искам о возмещении ущерба от загрязнения. Во вторник суд рассматривал по существу это ходатайство.