Судовладельцы танкеров готовы разделить расходы на компенсацию ущерба

КРАСНОДАР, 25 марта. /ТАСС/. Судовладельцы танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение у Керченского пролива, намерены разделить расходы на компенсацию ущерба от загрязнения в рамках фондов ограничения ответственности судовладельца, сообщили представители компаний в суде.
В ходе предварительного слушания иска ФГБУ «Морспасслужба» к ООО «Кама шиппинг», ООО «Каматрансойл», ЗАО «Волгатранснефть», САО «ВСК» 10 марта представители компаний судовладельцев заявили ходатайство о создании фондов для ограничения ответственности судовладельца более чем по 533 млн рублей каждый для выплаты компенсации ущерба всем возможным потенциальным истцам. Представители отмечали, что гарантии фондов будут действовать до 16 декабря 2030 года с учетом срока исковой давности по искам о возмещении ущерба от загрязнения. Во вторник суд рассматривал по существу это ходатайство.
Представитель истца — ФГБУ «Морспасслужба» в ходе судебного заседания обратил внимание на то, что при ликвидации последствий загрязнения невозможно технически идентифицировать, какой из ответчиков причинил тот или иной объем загрязнения.
«Кодекс торгового мореплавания предусматривает возможность разделения соответствующего ущерба между судами, вовлеченными в инцидент, механизм существует», — пояснила в суде представляющая интересы ЗАО «Волгатранснефть» юрист. Ее позицию также поддержала представитель ООО «Кама шиппинг», ООО «Каматрансойл».
Также представитель ООО «Кама шиппинг», ООО «Каматрансойл» сообщила, что в дальнейшем ответчики намерены заявлять ходатайство об объединении дел о взыскании ущерба за загрязнение в одно производство в рамках созданных фондов ограничения ответственности судовладельца на общую сумму более 1 млрд рублей, по ее словам, увеличение объемов этих фондов по закону невозможно. Представители страховщиков в свою очередь подтвердили в суде выдачу гарантий судовладельцам на создание этих фондов.
Представитель истца — ФГБУ «Морспасслужба» в суде заявил, что сторона не возражает против создания таких фондов и оставляет этот вопрос на усмотрение суда. Однако он добавил, что сумма расходов на ликвидацию последствий загрязнения продолжает расти, так как работы продолжаются.
«7 апреля мы планируем представить первый пакет документов, подтверждающих первичный расчет цены иска, расходы продолжают нестись, в дальнейшем эта сумма будет увеличена, по факту сумма уже превышает цену иска», — заявил представитель ФГБУ «Морспасслужба». Ранее сумма исковых требований ФГБУ «Морспасслужба» еще не озвучивалась. Суд объявил перерыв в рассмотрении ходатайства о создании фондов до 26 марта.
Хронология разбирательств.
Ранее арбитражный суд Краснодарского края привлек к административной ответственности компании «Кама шиппинг» и «Волгатранснефть» за нарушение технических регламентов: «Кама шиппинг» суммарно был назначен штраф в размере 60 тыс. рублей, «Волгатранснефть» — 900 тыс. рублей.
Позднее в арбитражный суд Краснодарского края обратилась мэрия Анапы, которая намерена взыскать с судовладельцев потерпевших крушение танкеров на ликвидацию последствий ЧС 211 млн рублей.