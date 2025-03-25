В Ульяновске подросток упал с балкона многоквартирного дома

В ведомстве отметили, что в результате падения несовершеннолетний погиб.
В прокуратуре добавили, что начали проверку соблюдения органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних требований законодательства об охране жизни и здоровья детей.
В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что подросток упал на человека, который получил различные травмы, его госпитализировали. В региональном минздраве агентству уточнили, что пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии.
В середине марта на севере Москвы муж и жена выпали из окна 11-го этажа жилого дома. Мужчина скончался на месте, девушка выжила и была госпитализирована.
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