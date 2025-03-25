Бывшему вице-спикеру парламента Бурятии смягчили наказание по делу о ДТП

УЛАН-УДЭ, 25 марта. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ смягчил наказание бывшему вице-спикеру Народного хурала (парламента) Бурятии Баиру Жамбалову, заменив лишение свободы на принудительные работы. Об этом сообщается на сайте суда.
В мае 2021 года Жамбалов был осужден за совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), к 6 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года.
«25 марта 2025 года Железнодорожным районным судом г. Улан-Удэ удовлетворено ходатайство осужденного Жамбалова о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания — принудительными работами, — говорится в сообщении. — В судебном заседании осужденный Жамбалов и его адвокат поддержали ходатайство, поскольку за период отбывания наказания нарушений режима не допускал, имеет поощрения, постоянно работал, получил образование по специальности “машинист котельных установок”, присвоен 3-й квалификационный разряд, администрацией колонии характеризуется положительно, возместил ущерб потерпевшим».
Авария произошла вечером 5 января 2020 года в Прибайкальском районе республики. Мужчина на автомобиле марки Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащем родственнику Жамбалова, возвращался с рыбалки. На трассе возле села Батурино, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, он совершил наезд на несовершеннолетнюю девушку, переходившую проезжую часть, после чего на машине с места происшествия скрылся, не оказав потерпевшей помощь. Сбитая девушка спустя непродолжительное время умерла в больнице от полученных травм.