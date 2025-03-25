Бывшему вице-спикеру парламента Бурятии смягчили наказание по делу о ДТП

Авария произошла вечером 5 января 2020 года в Прибайкальском районе республики. Мужчина на автомобиле марки Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащем родственнику Жамбалова, возвращался с рыбалки. На трассе возле села Батурино, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, он совершил наезд на несовершеннолетнюю девушку, переходившую проезжую часть, после чего на машине с места происшествия скрылся, не оказав потерпевшей помощь. Сбитая девушка спустя непродолжительное время умерла в больнице от полученных травм.