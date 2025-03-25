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В Самарской области утонули два байдарочника

В Самарской области разбираются в причинах ЧП с двумя байдарочниками. По данным источников, утонули в минувшие выходные Алексей Н. и Леонид Ш.

По предварительным данным, ЧП произошло в районе поселка Гранный.

«По имеющейся версии, они отдыхали на байдарке, где выход в Волгу. Байдарка с двумя мужчинами перевернулась. Они пытались доплыть до берега, но вода очень холодная, вероятно наступило переохлаждение», — сообщил источник Волга Ньюс в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, мужчины отдыхали вдвоем в свободное время — никаких соревнований в тот день в этом месте не было. Тела уже нашли. Сейчас должны провести экспертизу о причине смерти, но видимых повреждений нет.

В СУ СКР по Самарской области на вопрос Волга Ньюс подтвердили, что по факту случившегося проводится проверка.