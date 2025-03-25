Жители северных районов Омской области снова остались без газа

Жители Тары в Омской области вновь остались без газа из-за падения давления в скважине Тевриз — Знаменское. Проблема повторяется регулярно, особенно в период похолоданий.
Жители Тары второй раз за короткий период столкнулись с перебоями в газоснабжении. По словам местной жительницы, обратившейся в сообщество «Тара 360», после временного восстановления подачи газа специалистами службы поддержки, проблема повторилась. Причиной отключения назван полный израсходование газа в газгольдере.
Сроки доставки новой партии газа из Омска пока неизвестны. Отключения газа в Таре носят периодический характер с 2019 года из-за низкого давления в газопроводе. Жители вынуждены использовать электрообогреватели и электроплиты, что приводит к значительному увеличению расходов на коммунальные услуги.
При этом, в Большереченском районе строится газопровод-отвод и две ГРС, откуда дальше пойдет газопровод до Тарского района. Это позволит уменьшить риски, связанные с перебоями подачи газа в Тару и близлежащие районы.
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