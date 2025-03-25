Умер флейтист Валерий Рябченко

Там добавили, что в оркестровом исполнительстве России «целая эпоха» связана с деятельностью Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. В 1970-х оркестр демонстрировал мировой уровень мастерства. «В то время появление нового солиста в Госоркестре было значительным событием и часто становилось решающим моментом в карьере молодого музыканта. Так случилось и с Валерием Рябченко», — подчеркнули на сайте телерадиоцентра.