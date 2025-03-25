Умер флейтист Валерий Рябченко

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Народный артист России флейтист Валерий Рябченко ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщили на официальном сайте телерадиоцентра «Орфей».
«Ушел из жизни флейтист Валерий Рябченко. Народному артисту России было 80 лет. Телерадиоцентр “Орфей” выражает соболезнования родным и близким Валерия Харитоновича», — говорится в сообщении.
Там добавили, что в оркестровом исполнительстве России «целая эпоха» связана с деятельностью Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. В 1970-х оркестр демонстрировал мировой уровень мастерства. «В то время появление нового солиста в Госоркестре было значительным событием и часто становилось решающим моментом в карьере молодого музыканта. Так случилось и с Валерием Рябченко», — подчеркнули на сайте телерадиоцентра.
Рябченко родился в 1944 году в Татарстане. Окончил Казанское музыкальное училище и Московскую консерваторию. Работал в Московском государственном симфоническом оркестре. Более 20 лет прослужил в Государственном академическом симфоническом оркестре. Рябченко также был солистом Симфонического оркестра радио «Орфей».