Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На участках побережья Кубани возобновились выбросы мазута

КРАСНОДАР, 25 марта. /ТАСС/. Выбросы мазута на пляжах Анапы в Краснодарском крае вновь обнаружены после двухдневного перерыва. Загрязнение нефтепродуктами зафиксировано на четырех участках побережья, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Источник: РИА "Новости"

«25 марта небольшие выбросы мелкой фракции мазута подтвердили на четырех участках береговой линии Анапы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что выбросы обнаружены в Анапе около «Пляжного поселка» и на центральном пляже, также у устья реки Можепсин и участке пляжа между селом Витязево и станицей Благовещенской.

Протяженность побережья, которое контролируется на предмет новых выбросов, составляет 265 км. Там собрано почти 148 тыс. тонн загрязненного грунта. В Крыму и Севастополе на контроле находится почти 750 км берега.

В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района водолазными группами МЧС со дна собрано почти 100 тонн мазута. Также работают водолазы Морспасслужбы и региональной аварийно-спасательной службы. Они исследовали более 3 млн 876 тыс. кв. м дна акватории Черного моря. Кроме того, с помощью трех эжекторных установок собрано и поднято со дна более 6 тонн мазута.