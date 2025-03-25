Актер Ефремов работал в колонии швеей за 10 тыс. рублей

С осени 2020 года Михаил Ефремов находится в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. 24 марта суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении актера. Он покинет колонию 9 апреля. По словам адвоката, из ИК Михаил Ефремов направится в больницу для лечения болезни легких, которая развилась во время нахождения под стражей.