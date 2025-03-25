СК: Пашаев похитил у Блиновского более 47 млн рублей

В январе 2025 года в отношении бывшего адвоката было возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве. Отмечается, что Пашаев «пытался похитить более 15 млн рублей у гражданина Алексея Захарова» в 2023—2024 годах. Он обещал продать Захарову беспилотник за 1,5 млн рублей. По информации правоохранителей, Пашаев получил деньги от Захарова, но свои обязательства не выполнил.