СК: Пашаев похитил у Блиновского более 47 млн рублей

Пашаев обвинялся в совершении преступлений по статьям о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ). Военный следователь ходатайствовал о заключении бывшего адвоката под стражу, на его имущество наложен арест. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф 1 млн рублей.
Следствие установило, что в 2024 году Эльман Пашаев убедил Алексея Блиновского, что снимет уголовную ответственность с него и его супруги по ранее возбужденному уголовному делу.
«Достигнув договоренности, но, не имея реальной возможности исполнить свои обязательства, Пашаев путем обмана похитил у Блиновского денежные средства в сумме более 47 млн рублей», — говорится в сообщении Следственного комитета.
В январе 2025 года в отношении бывшего адвоката было возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве. Отмечается, что Пашаев «пытался похитить более 15 млн рублей у гражданина Алексея Захарова» в 2023—2024 годах. Он обещал продать Захарову беспилотник за 1,5 млн рублей. По информации правоохранителей, Пашаев получил деньги от Захарова, но свои обязательства не выполнил.
Пашаев был задержан в Москве в сентябре 2024 года и сразу же отправлен под арест.
В 2023 году Эльман Пашаев решил записаться добровольцем на СВО. Весной 2024 года он сообщал, что участвует в спецоперации вместе с Алексеем Блиновским. Летом Пашаев получает ранение под Марьинкой.
Еще в 2020 году Пашаев был лишен адвокатского статуса после суда над актером Михаилом Ефремовым по делу о ДТП в центре Москвы. Это произошло в четвертый раз за его карьеру.