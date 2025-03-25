В Башкирии школьным поварам платили зарплату ниже МРОТ

Руководитель гострудинспекции Башкирии Татьяна Астрелина подчеркнула, что подобные обстоятельства не могут служить оправданием для нарушения трудовых прав работников. Она отметила, что зависимость зарплаты от условий договора работодателя с третьими лицами перекладывает предпринимательские риски на сотрудников, что противоречит самой сути трудовых отношений.