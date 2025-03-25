В Башкирии школьным поварам платили зарплату ниже МРОТ

Гострудинспекция в Башкирии провела проверку по заявлению работницы АО «Общепит» из Туймазинского района. Сотрудница сообщила о систематической выплате заработной платы ниже установленного МРОТ, отметив, что аналогичная ситуация наблюдается у всех поваров детских садов, обслуживаемых данной организацией.
Проверка подтвердила факты нарушений. Руководство компании, отвечающей за питание в 62 дошкольных учреждениях района, объяснило ситуацию недостаточным финансированием — стоимость питания одного ребенка составляет всего 134 рубля, что, по их мнению, не позволяет соблюдать требования по минимальной зарплате.
Руководитель гострудинспекции Башкирии Татьяна Астрелина подчеркнула, что подобные обстоятельства не могут служить оправданием для нарушения трудовых прав работников. Она отметила, что зависимость зарплаты от условий договора работодателя с третьими лицами перекладывает предпринимательские риски на сотрудников, что противоречит самой сути трудовых отношений.
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