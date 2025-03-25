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В Челябинске готовятся судить женщину, убившую мужа-абьюзера

Продолжается история челябинки, зарезавшей супруга ножом.

Напомним, что произошёл инцидент во второй половине декабря прошлого года. Между семейной парой, жившей в Челябинске на улице Чайковского, произошла ссора, которая привела к трагедии.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, муж обвиняемой был абьюзером, часто издевался над женой, избивал и оскорблял её. Судя по всему, накопленный негативный опыт и стал причиной того, что очередной конфликт привёл к поножовщине. Установлено, что женщина нанесла супругу не менее 34 ударов ножом. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что гражданка в момент совершения убийства находилась в состоянии аффекта из-за травмирующих воспоминаний.

Женщину поместили под стражу. Свою вину она признала в полном объёме и раскаялась в содеянном. Тем не менее, впереди её ожидает судебный процесс. Материалы уголовного дела направили в Калининский районный суд Челябинска.