В Семикаракорске при пожаре в частном доме пострадала 67-летняя женщина

В Семикаракорске Ростовской области при пожаре в частном доме пострадала 67-летняя женщина, она с ожогами рук попала в больницу. Об этом сегодня, 25 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным ведомства, возгорание произошло днем, около 14:33, в 16-м переулке. В 16:35 все потушили на площади в 64 кв. метра. На месте происшествия от МЧС работали восемь человек, использовалось две автоцистерны.
Напомним, также сегодня после хлопка в квартире с ожогами был госпитализирован житель поселка Верхнетемерницкого Аксайского района.