Экс-военкома Хусиянова задержали после побега из-под домашнего ареста

Ранее суд учел доводы защиты о плохом состоянии здоровья Хусиянова и не стал отправлять его в СИЗО, назначив домашний арест. Однако мужчина не явился на очередное заседание и попытался скрыться. Адвокаты подозреваемого во взятках сказали, что несколько дней назад подзащитный подписал контракт с военкоматом Волгоградской области и отправился в зону СВО в составе добровольческого отряда. После объявления в розыск его оперативно задержали. В этот раз суд постановил отправить Хусиянова в СИЗО.