Бабушка спасла в последнюю минуту: в Башкирии горе-мать пыталась избавиться от своей трехмесячной дочери

Стали известны подробности покушения на убийство трехмесячной девочки из Уфимского района Башкирии. Напомним, мать новорожденного ребенка пыталась задушить ее подушкой.
Как рассказала женщина на следственном эксперименте, в начале года она захотела избавиться от младенца, лежавшего на диване. Мать взяла подушку и стала давить ею на лицо дочери, которая едва не погибла. Девочку успела спасти вернувшаяся домой бабушка. Женщина выхватила у своей дочери подушку, забрала малышку и оказала ей первую помощь.
Оказалось, что ранее горе-мать уже грозилась убить дочь. Близких она напугала обещание выкинуть ребенка из окна пятого этажа. Также известно, что женщина выпивала.
Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, женщина свою вину не признала. Сейчас она в СИЗО ожидает судебного заседания.
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