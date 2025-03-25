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Бабушка спасла в последнюю минуту: в Башкирии горе-мать пыталась избавиться от своей трехмесячной дочери

Жительница Башкирии показала, как пыталась убить трехмесячную дочь.
Источник: Комсомольская правда

Стали известны подробности покушения на убийство трехмесячной девочки из Уфимского района Башкирии. Напомним, мать новорожденного ребенка пыталась задушить ее подушкой.

Как рассказала женщина на следственном эксперименте, в начале года она захотела избавиться от младенца, лежавшего на диване. Мать взяла подушку и стала давить ею на лицо дочери, которая едва не погибла. Девочку успела спасти вернувшаяся домой бабушка. Женщина выхватила у своей дочери подушку, забрала малышку и оказала ей первую помощь.

Оказалось, что ранее горе-мать уже грозилась убить дочь. Близких она напугала обещание выкинуть ребенка из окна пятого этажа. Также известно, что женщина выпивала.

Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, женщина свою вину не признала. Сейчас она в СИЗО ожидает судебного заседания.

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