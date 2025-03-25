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Суд арестовал бывшего главу городского округа Серпухов по делу о взятках

В Московской области бывшему главе городского округа Серпухов предъявлено обвинение в получении взяток. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Подмосковью.

Источник: РИА "Новости"

«Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы городского округа Серпухов по факту получения им взяток в крупном и особо крупном размерах (п. “а”, п. “в” ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ). В настоящее время он задержан и ему предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений», — говорится в сообщении.

Установлено, что в период с января по декабрь 2024 года, занимая должность главы городского округа Серпухов, обвиняемый получил взятки от двух предпринимателей в сумме 500 тыс. руб. и 9 млн 389 тыс. руб. за покровительство деятельности организаций, с которыми были заключены муниципальные контракты. В первом случае контракт был связан с оказанием услуг по вывозу снега с объектов благоустройства городского округа Серпухов, во втором — с выполнением работ по текущему ремонту по модернизации линий уличного освещения города.

«По уголовному делу проведены допросы, обыски, очные ставки. По ходатайству следствия Тверским районным судом Москвы в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 мая 2025 года», — добавили в ведомстве.