Суд арестовал бывшего главу городского округа Серпухов по делу о взятках

Установлено, что в период с января по декабрь 2024 года, занимая должность главы городского округа Серпухов, обвиняемый получил взятки от двух предпринимателей в сумме 500 тыс. руб. и 9 млн 389 тыс. руб. за покровительство деятельности организаций, с которыми были заключены муниципальные контракты. В первом случае контракт был связан с оказанием услуг по вывозу снега с объектов благоустройства городского округа Серпухов, во втором — с выполнением работ по текущему ремонту по модернизации линий уличного освещения города.