ГАИ опубликовала видео столкновения автобуса МАЗ с троллейбусом в Минске

Согласно предварительным данным, 25 марта примерно в 14.49 40-летний водитель, находившийся за рулем пассажирского автобуса МАЗ, ехал по улице Куйбышева. Неподалеку от дома № 36 в момент перестроения он не убедился в безопасности осуществляемого маневра и врезался в троллейбус, которые ехал в соседней полосе.