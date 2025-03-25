ГАИ опубликовала видео столкновения автобуса МАЗ с троллейбусом в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 25 марта примерно в 14.49 40-летний водитель, находившийся за рулем пассажирского автобуса МАЗ, ехал по улице Куйбышева. Неподалеку от дома № 36 в момент перестроения он не убедился в безопасности осуществляемого маневра и врезался в троллейбус, которые ехал в соседней полосе.
В ГАИ уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у транспорта механические повреждения.
Ранее ГАИ опубликовала видео столкновения трактора с пассажирским автобусом в Минске.
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