В Башкирии мужчина избил девушку за отказ в интимной близости

В Башкирии девушка стала жертвой нападения со стороны якобы местного криминального авторитета по кличке Булочка. По словам пострадавшей, мужчина ворвался к ней домой, выломав дверь, сломал ей нос и требовал интима. Девушка утверждает, что «Булочка» пытался ухаживать за ней, но, получив отказ, стал преследовать ее, передает канал «Честный репортаж».