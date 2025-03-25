В Башкирии мужчина избил девушку за отказ в интимной близости

В Башкирии девушка стала жертвой нападения со стороны якобы местного криминального авторитета по кличке Булочка. По словам пострадавшей, мужчина ворвался к ней домой, выломав дверь, сломал ей нос и требовал интима. Девушка утверждает, что «Булочка» пытался ухаживать за ней, но, получив отказ, стал преследовать ее, передает канал «Честный репортаж».
По факту случившегося МВД по Башкирии начата проверка. Девушке дали направление на судебно-медицинскую экспертизу.
— После получения от медиков результатов обследования отделом МВД России по Салавату будет принято процессуальное решение, — проинформировали в ведомстве.
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