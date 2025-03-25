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Во Франции винодел подделал более 500 тысяч бутылок шампанского

ПАРИЖ, 25 мар — РИА Новости. Винодел во Франции подделал более 500 тысяч бутылок шампанского, газируя дешевое испанское вино и добавляя в него сахар, за это ему грозит до 5 лет тюрьмы, передает телеканал TF1.

Источник: © РИА Новости

Винодел Дидье Шопен из города Суасон в департаменте Эна региона О-де-Франс на северо-востоке Франции более года занимался производством поддельного шампанского. Он закупал дешевое испанское вино, а бутылки изготавливал в соседнем департаменте Марна региона Шампань-Арденны, где она располагает производством настоящего шампанского, и там же клеил этикетки, чтобы избежать подозрений. Аферу раскрыл сотрудник соседнего предприятия, который заметил бутылки для шампанского, что показалось ему странным в регионе, где напиток не производится.

Напиток продавался в супермаркетах по 15 евро за бутылку. При этом минимальная цена на шампанские вина во Франции составляет порядка 25 евро.

Шопен признал свою вину, сославшись на финансовые трудности. Суд по делу о мошенничестве состоится в трибунале Реймса в июне. Ему грозит до 5 лет тюрьмы и штраф в размере 375 тысяч евро.