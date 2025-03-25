Во Франции винодел подделал более 500 тысяч бутылок шампанского

Винодел Дидье Шопен из города Суасон в департаменте Эна региона О-де-Франс на северо-востоке Франции более года занимался производством поддельного шампанского. Он закупал дешевое испанское вино, а бутылки изготавливал в соседнем департаменте Марна региона Шампань-Арденны, где она располагает производством настоящего шампанского, и там же клеил этикетки, чтобы избежать подозрений. Аферу раскрыл сотрудник соседнего предприятия, который заметил бутылки для шампанского, что показалось ему странным в регионе, где напиток не производится.