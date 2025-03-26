В Калининграде на барке «Седов» загорелась каюта

На судне загорелась каюта.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Калининградской области, сейчас «Седов» пришвартован в калининградском рыбном порту. Огонь вспыхнул в каюте на нижней палубе. Никто не пострадал.
По сообщениям северо-западной транспортной прокуратуры, ведомство инициировало проверку. На судне проверят соблюдения требований пожарной безопасности. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электроприбора.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Гусеве из-за произошедшего пожара без крова остались две семьи. Возгорание началось в одноэтажном кирпичном доме.