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В Калининграде на барке «Седов» загорелась каюта

Калининградские спасатели ликвидировали возгорание на барке «Седов».

На судне загорелась каюта.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Калининградской области, сейчас «Седов» пришвартован в калининградском рыбном порту. Огонь вспыхнул в каюте на нижней палубе. Никто не пострадал.

По сообщениям северо-западной транспортной прокуратуры, ведомство инициировало проверку. На судне проверят соблюдения требований пожарной безопасности. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электроприбора.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Гусеве из-за произошедшего пожара без крова остались две семьи. Возгорание началось в одноэтажном кирпичном доме.