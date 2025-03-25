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Во Франции столкнулись два военных самолета

ПАРИЖ, 25 мар — РИА Новости. Два военных патрульных самолета Alpha Jet столкнулись на востоке Франции, сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

Источник: © РИА Новости

«На востоке Франции только что произошла авария с участием двух проводивших учения самолетов Alpha Jet из патрульной службы. Задействованы экстренные службы в координации между министерствами внутренних дел и обороны», — написал он в соцсети Х.

Как сообщил агентству Франс Пресс источник в ВВС Франции, два самолета столкнулись возле авиабазы 113 в Сен-Дизье (департамент Верхняя Марна). Два пилота и пассажир смогли катапультироваться и были найдены в сознании, отметил источник.

В августе прошлого года в департаменте Мерт и Мозель на востоке страны также во время отработки боевого маневра столкнулись два истребителя Rafale. Погибли двое пилотов, находившихся в одном из истребителей.