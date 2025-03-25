Во Франции столкнулись два военных самолета

«На востоке Франции только что произошла авария с участием двух проводивших учения самолетов Alpha Jet из патрульной службы. Задействованы экстренные службы в координации между министерствами внутренних дел и обороны», — написал он в соцсети Х.
Как сообщил агентству Франс Пресс источник в ВВС Франции, два самолета столкнулись возле авиабазы 113 в Сен-Дизье (департамент Верхняя Марна). Два пилота и пассажир смогли катапультироваться и были найдены в сознании, отметил источник.
В августе прошлого года в департаменте Мерт и Мозель на востоке страны также во время отработки боевого маневра столкнулись два истребителя Rafale. Погибли двое пилотов, находившихся в одном из истребителей.