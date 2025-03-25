«Обманул семерых пациентов на 4100 рублей». В Минске суд дал два года и шесть месяцев года сотруднику хосписа, который оформлял займы на умирающих пациентов

В Минске сотрудник хосписа получил два с половиной года за займы на умирающих. Подробности озвучили в пресс-службе прокуратуры Фрунзенского района, сообщает агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что в июне 2020 года 39-летний обвиняемый освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство. Через два года он устроился на работу в хоспис, начал ухаживать за умирающими людьми.
В какой-то момент фигурант узнал, что один из мобильных операторов дает клиентам возможность брать займы. Он решил данной возможностью воспользоваться. Мужчина начал брать у пациентов телефоны.
«Если в них не было возможности выйти в интернет, злоумышленник доставал из устройств SIM-карты и вставлял в свой гаджет», — сказано в сообщении.
После этого обвиняемый при помощи специального приложения стал оформлять заявки на микрозаймы от 300 до 1000 рублей. После того, как на них давали добро, он переводил деньги на счет, который ему принадлежал.
«Всего таким образом непорядочный работник обманул семерых граждан на общую сумму 4 100 рублей», — уточнили в сообщении.
В отношении жителя Минска завели уголовное дело, когда про аферу стало известно. Фигурант признал вину и полностью возместил причиненный ущерб. Помощник прокурора Фрунзенского района Юлия Бурчиц отметила, что суд признал мужчину виновным в хищении имущества путем модификации компьютерной информации. На основании части 1 статьи 212 Уголовного кодекса суд ему назначил наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года 6 месяцев.
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