В Белгородской области мужчину осудили на 18 лет за госизмену

Следствием установлено, что фигурант для помощи иностранному государству против безопасности РФ по указанию представителя украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного в России, купил компоненты для изготовления взрывчатого вещества. Также по указаниям куратора он изготовил и хранил более 1 тыс. единиц заостренных металлических предметов для повреждения транспорта ГУ МЧС и военной техники ВС РФ.