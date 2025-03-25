В петербургских магазинах «Светофор» выявили грубые нарушения

«С января по март текущего года в точках данной торговой сети зафиксированы грубые нарушения. В их числе — реализация фальсифицированных продуктов, нарушения требований технических регламентов, прослеживаемости подконтрольных товаров и ветеринарного законодательства. По результатам контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, проведенных в 29 магазинах, управлением Россельхознадзора ООО “Торгсервис 78” объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Инспекторами были выявлены нарушения при хранении и реализации пищевой продукции животного происхождения, основные из которых — реализация продукции без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки, с истекшими сроками годности», — говорится в сообщении.