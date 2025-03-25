В петербургских магазинах «Светофор» выявили грубые нарушения

«С января по март текущего года в точках данной торговой сети зафиксированы грубые нарушения. В их числе — реализация фальсифицированных продуктов, нарушения требований технических регламентов, прослеживаемости подконтрольных товаров и ветеринарного законодательства. По результатам контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, проведенных в 29 магазинах, управлением Россельхознадзора ООО “Торгсервис 78” объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Инспекторами были выявлены нарушения при хранении и реализации пищевой продукции животного происхождения, основные из которых — реализация продукции без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки, с истекшими сроками годности», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в ходе следующих четырех проверок был проведен отбор проб от подконтрольной госветнадзору продукции. В части продукции выявлено превышение нормы содержания дрожжей, молочнокислых микроорганизмов, массовой доли сорбиновой кислоты. Также благодаря анализу компонента «Меркурий» было выявлено нарушение прослеживаемости сливочного масла «Традиционное» 82,5%. 729 кг потенциально небезопасной продукции было снято с реализации и помещено на ответственное хранение.
«В ходе лабораторных исследований выявлена фальсификация следующих товаров животного происхождения растительными жирами: сыр фасованный “Костромской” (ООО “Версия”), масло сливочное “Традиционное” 82,5% (ООО “Русмолоко”), творог 9% (ООО “Молокогрупп”), продукт кисломолочный “Топленая сметана” 25% (ООО “Русмолоко”), масло сливочное “Традиционное “Крестьянская коровка” 82,5% (ООО “Русмолоко”), сливки сгущенные с сахаром м. д. ж. 19% (ООО “Брасовские сыры”), масло сладко-сливочное соленое “Традиционное” (ООО “Русмолоко”), сыр плавленый колбасный копченый “Волжский” м. д. ж. 20% (ООО “Симбирскмолпром”), молоко цельное сгущенное с сахаром (АО “Верховский молочно-консервный завод”)”, — также подчеркнули в ведомстве.
Всего из магазинов сети «Светофор» управлением Россельхознадзора изъято для последующей утилизации 864 кг фальсифицированной продукции.