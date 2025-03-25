Житель Петербурга подал иск к США на 95 тысяч долларов за долгую выдачу визы

— Илья Михайлов просит взыскать с США 95 000 долларов или 8 509 378 российских рублей. Материалы дела переданы судье Санкт-Петербургского городского суда, — сообщила Лебедева.
В своем заявлении истец отметил, что в 2016 году он основал транспортную компанию в Джорджии. Для этого он подал все необходимые уведомления, открыл счета, получил визу, действующую до июля 2017 года, и перевел на счет созданного юридического лица 95 тысяч долларов. С 2016 по 2019 год его компания дважды подавала петиции на продление рабочей визы и оба раза получала одобрение от американской службы гражданства и иммиграции. В мае 2019 года была подана новая петиция, и разрешение на работу истца было продлено до 2021 года.
— В сентябре 2019 года Михайлов обращается в посольство США в Москве для продления визы. Время тянулось, ответа не было, на многочисленные обращения говорили: «Ждите», — говорится в Telegram-канале Лебедевой.
В конце декабря 2019 года ему вернули паспорт без визы. На протяжении всего 2020 года он продолжал обращаться в посольство, и с него, по его мнению, необоснованно потребовали уплатить сбор «antifraud» в размере 500 долларов, который он оплатил. Визу ему выдали лишь в ноябре 2020 года.
Петербуржец утверждает, что именно затянувшийся процесс продления визы со стороны посольства — оформление которого заняло 441 день — стал причиной банкротства его компании в США, и на этом основании он требует возмещения причиненного ущерба.
Еще один необычный иск был подан в суд во Франции. Президент страны Эммануэль Макрон подал жалобу на художника, который написал картину с его отрубленной головой.