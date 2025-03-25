Житель Петербурга подал иск к США на 95 тысяч долларов за долгую выдачу визы

В своем заявлении истец отметил, что в 2016 году он основал транспортную компанию в Джорджии. Для этого он подал все необходимые уведомления, открыл счета, получил визу, действующую до июля 2017 года, и перевел на счет созданного юридического лица 95 тысяч долларов. С 2016 по 2019 год его компания дважды подавала петиции на продление рабочей визы и оба раза получала одобрение от американской службы гражданства и иммиграции. В мае 2019 года была подана новая петиция, и разрешение на работу истца было продлено до 2021 года.