В Дагестане раскрыли схему с хищением техники на 80 миллионов

Подозреваемые, жители Махачкалы 55 и 48 лет, находили клиентов, на которых оформляли договоры лизинга. Также они демонтировали системы навигации и слежения, установленные банком-владельцем, и незаконно реализовывали лизинговую технику третьим лицам за пределы региона по значительно заниженной стоимости. На данный момент установлено, что за предыдущие четыре года злоумышленники оформили более 60 договоров лизинга на общую сумму 80 миллионов рублей.