В Дагестане раскрыли схему с хищением техники на 80 миллионов

«Мошенническая схема на 80 миллионов рублей выявлена сотрудниками УЭБиПК МВД Дагестана. Полицейскими выявлена деятельность группы лиц, которая специализировалась на хищении спецтехники, приобретаемой по договорам лизинга на подставные юридические лица и индивидуальных предпринимателей», — говорится в сообщении.
Подозреваемые, жители Махачкалы 55 и 48 лет, находили клиентов, на которых оформляли договоры лизинга. Также они демонтировали системы навигации и слежения, установленные банком-владельцем, и незаконно реализовывали лизинговую технику третьим лицам за пределы региона по значительно заниженной стоимости. На данный момент установлено, что за предыдущие четыре года злоумышленники оформили более 60 договоров лизинга на общую сумму 80 миллионов рублей.
«Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в МВД Дагестана.