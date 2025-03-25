В Первомайске в ЛНР более 1 тыс. квартир остались без тепла

«Сегодня во второй половине дня произошла аварийная ситуация на газопроводе высокого давления в районе города Горское. Из-за аварии вынужденно была прекращена работа котельных, обеспечивающих подачу тепла жителям многоквартирных домов в городах Горское и Золотое. Без теплоснабжения остались более 1 тыс. квартир», — написал Колягин в Telegram-канале.