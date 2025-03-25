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В Первомайске в ЛНР более 1 тыс. квартир остались без тепла

ЛУГАНСК, 25 марта. /ТАСС/. Более 1 тыс. квартир городском округе Первомайск Луганской Народной Республики остались без отопления из-за аварии на газопроводе высокого давления в районе города Горское. Об этом сообщил глава округа Сергей Колягин.

Источник: AP 2024

«Сегодня во второй половине дня произошла аварийная ситуация на газопроводе высокого давления в районе города Горское. Из-за аварии вынужденно была прекращена работа котельных, обеспечивающих подачу тепла жителям многоквартирных домов в городах Горское и Золотое. Без теплоснабжения остались более 1 тыс. квартир», — написал Колягин в Telegram-канале.

По словам главы округа, специалисты выехали на место аварии, но проведение ремонтных работ будет возможно только после проведения обследования участка газопровода на предмет нахождения взрывоопасных предметов.

О сроках восстановления газопровода и возобновления работы котельных Колягин пообещал сообщить дополнительно.