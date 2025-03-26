Более 29 млн рублей похитили у Фонда капремонта Ленобласти через завышение цены

— По информации следствия, между фондом и коммерческой организацией заключен договор на выполнение капремонта общего имущества многоквартирного дома по улице Вокзальной в Выборге. Стоимость использованного сырья была завышена, и на основании подложных документов у фонда были похищены деньги, — уточнили в ведомстве.