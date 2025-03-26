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Более 29 млн рублей похитили у Фонда капремонта Ленобласти через завышение цены

Следователи возбудили уголовное дело по признакам мошенничества.

Источник: Комсомольская правда

Следователи возбудили уголовное дело по признакам хищения более 29 миллионов рублей из фонда капитального ремонта жилых домов Ленинградской области. Об этом во вторник 25 марта, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

— По информации следствия, между фондом и коммерческой организацией заключен договор на выполнение капремонта общего имущества многоквартирного дома по улице Вокзальной в Выборге. Стоимость использованного сырья была завышена, и на основании подложных документов у фонда были похищены деньги, — уточнили в ведомстве.

Следователи провели обыски в офисах и по местам жительства ответственных за капремонт. Помимо этого, они провели выемку исполнительных документов по договору. Сейчас сотрудники ведомства продолжают проводить расследование для установления всех обстоятельств.