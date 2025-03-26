Более 29 млн рублей похитили у Фонда капремонта Ленобласти через завышение цены

Следователи возбудили уголовное дело по признакам хищения более 29 миллионов рублей из фонда капитального ремонта жилых домов Ленинградской области. Об этом во вторник 25 марта, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
— По информации следствия, между фондом и коммерческой организацией заключен договор на выполнение капремонта общего имущества многоквартирного дома по улице Вокзальной в Выборге. Стоимость использованного сырья была завышена, и на основании подложных документов у фонда были похищены деньги, — уточнили в ведомстве.
Следователи провели обыски в офисах и по местам жительства ответственных за капремонт. Помимо этого, они провели выемку исполнительных документов по договору. Сейчас сотрудники ведомства продолжают проводить расследование для установления всех обстоятельств.