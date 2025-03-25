Полиция разогнала протестующих у префектуры в Стамбуле

Демонстрация, состоящая в основном из молодежи, прошла от причала Бешикташ до района Шишли, протестуя против назначения исполняющего обязанности префекта района Шишли вместо арестованного Ресула Шахана и ареста мэра Стамбула. Полиция перекрыла ряд улиц у префектуры.
Полиция на протяжении полутора часов неоднократно призывала протестующих мирно разойтись, предоставив выходы, но часть протестующих ответила отказом.
Около 22.30 (совпадает с мск) после «финального» предупреждения полицейские стали вытеснять протестующих при поддержке автомобилей с водометами. Толпа довольно быстро разошлась по окрестным улицам, а ожидавшие у барьеров жители района смогли вернуться домой.
Основной митинг оппозиции прошел на площади Сарачхане примерно в шести километрах от Шишли, в целом же в городе запрещены любые демонстрации.
Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула превысило 1,4 тысячи человек, сообщил во вторник министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Арестованы 172 человека в связи с незаконными акциями в Стамбуле, сообщили турецкие СМИ.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне акций протеста в стране ранее призвал оппозицию «не играть на нервах» турецкого народа.
Стамбульский суд Чаглаян 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили в воскресенье турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек.
Генпрокуратура Стамбула в свою очередь намерена обжаловать решение отказать в аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила ранее газета Sabah. Имамоглу и другие обвиняемые имеют право на апелляцию.
МВД Турции информировало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра, 26 марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.