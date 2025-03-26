Клиенты ВТБ сообщили о сбоях в работе банка

Наибольшее количество сообщений о сбоях поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Москвы и Московской области. Кроме того, жители Нижегородской, Калининградской и Ярославской областей также активно сообщали о проблемах с доступом к услугам банка.