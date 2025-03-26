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Клиенты ВТБ сообщили о сбоях в работе банка

На территории России зафиксированы многочисленные сбои в функционировании мобильного приложения и веб-сайта банка ВТБ. Согласно информации, опубликованной на портале Downdetector, за последние 24 часа почти 9 тысяч пользователей сообщили о различных ошибках.

Сбои в работе приложения фиксируются по всей стране.

На территории России зафиксированы многочисленные сбои в функционировании мобильного приложения и веб-сайта банка ВТБ. Согласно информации, опубликованной на портале Downdetector, за последние 24 часа почти 9 тысяч пользователей сообщили о различных ошибках.

Дополнительные данные от сервиса «Сбой.рф» указывают, что о проблемах проинформировали 1 190 пользователей. Проблемы, как отмечается, касаются в основном мобильного приложения (43% жалоб), веб-сайта (40% жалоб) и личного кабинета на сайте (10% жалоб).

Наибольшее количество сообщений о сбоях поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Москвы и Московской области. Кроме того, жители Нижегородской, Калининградской и Ярославской областей также активно сообщали о проблемах с доступом к услугам банка.