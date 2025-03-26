США объявили Россию устойчивой угрозой для интересов Запада

Ранее американский лидер Дональд Трамп высоко оценил свои переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что их общение проходит в здравом и конструктивном ключе. Глава Белого дома подчеркнул, что между ними не возникло никаких проблем. Лидеры РФ и США в ходе телефонного разговора обсудили урегулирование конфликта на Украине и нормализацию отношений, передает RT.