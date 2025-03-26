США объявили Россию устойчивой угрозой для интересов Запада

В США считают РФ угрозой.
Соединенные Штаты Америки рассматривают Россию как конкурента и угрозу для своих интересов в мире. Об этом говорится в ежегодном докладе американской разведки.
«РФ может еще долгое время угрожать интересам Америки в глобальном мире», — передает РИА Новости со ссылкой на документ. Уточняется, что в США считают Россию соперником даже если скоро завершится конфликт на Украине.
Ранее американский лидер Дональд Трамп высоко оценил свои переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что их общение проходит в здравом и конструктивном ключе. Глава Белого дома подчеркнул, что между ними не возникло никаких проблем. Лидеры РФ и США в ходе телефонного разговора обсудили урегулирование конфликта на Украине и нормализацию отношений, передает RT.