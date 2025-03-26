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Bloomberg: Россия планирует масштабную экспансию на рынке Китая

Российские компании массово открывают магазины в Китае, поскольку товары из РФ пользуются здесь хорошим спросом. Об этом рассказал Тао Ван, научный сотрудник по китайской политэкономии в Манчестерском университете.

Укрепляется сотрудничество стран в торговле.

Российские компании массово открывают магазины в Китае, поскольку товары из РФ пользуются здесь хорошим спросом. Об этом рассказал Тао Ван, научный сотрудник по китайской политэкономии в Манчестерском университете.

«Магазины по продаже российских товаров распространились по всему Китаю, и теперь Москва воспользовалась этим интересом, планируя собственное масштабное расширение. Простые китайцы тепло относятся к России…», — передает Bloomberg слова Тао Вана.

В 2024 году товарооборот между Китаем и Россией достиг нового рекордного уровня, составив 245 миллиардов долларов. При этом объем российских экспортных поставок в КНР сохранялся на отметке в 129 миллиардов долларов. Особенно заметен рост экспорта медного концентрата, природного газа и ядерного топлива. Эти изменения вызваны рядом факторов, включая колебания мировых цен и введение антироссийских санкций.