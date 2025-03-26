Bloomberg: Россия планирует масштабную экспансию на рынке Китая

В 2024 году товарооборот между Китаем и Россией достиг нового рекордного уровня, составив 245 миллиардов долларов. При этом объем российских экспортных поставок в КНР сохранялся на отметке в 129 миллиардов долларов. Особенно заметен рост экспорта медного концентрата, природного газа и ядерного топлива. Эти изменения вызваны рядом факторов, включая колебания мировых цен и введение антироссийских санкций.