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В Приморье завели дело по факту убийства тигра

ВЛАДИВОСТОК, 26 марта. /ТАСС/. Правоохранители в Приморском крае расследуют уголовное дело по факту убийства тигра. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Источник: РИА "Новости"

«Органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации). Установление обстоятельств произошедшего, ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре района», — заявили в ведомстве.

Установлено, что 25 марта тушу амурского тигра с огнестрельным ранением головы нашли в лесном массиве в Красноармейском округе.

Ранее в УМВД РФ по Приморью информировали, что туша тигра обнаружена в кювете у дороги Дальнереченск — Рощино — Восток. Труп животного был отправлен на исследование, причастные к преступлению устанавливаются.