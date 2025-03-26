В Приморье завели дело по факту убийства тигра

«Органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации). Установление обстоятельств произошедшего, ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре района», — заявили в ведомстве.