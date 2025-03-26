Летевший в Египет самолет совершил посадку в Сочи из-за больного пассажира

Во время нахождения следовавшего из Тюмени в Шарм-эш-Шейх самолета Boeing 757 в воздушном пространстве Грузии экипаж доложил о больном пассажире. Командир воздушного судна принял решение о срочной посадке в аэропорту Сочи.
Самолет приземлился удачно, никто не пострадал.
25 марта сообщалось, что летевший из Лос-Анджелеса в Китай американский самолет вынужден был вернуться в США из-за отсутствия паспорта у пилота.
24 марта сообщалось, что пилота, который был в составе экипажа самолета, совершившего в 2023 году аварийную посадку в поле в Новосибирской области, уволили из авиакомпании.
В тот же день самолет казахской авиакомпании из-за больного пассажира совершил вынужденную посадку в Азербайджане.