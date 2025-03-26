Readovka: в Пятигорске толпа детей насмерть забила 20-летнего парня

«Перед смертью Егор успел позвонить матери — в трубке были слышны его крики и мольбы не бить и не убивать. Родители бросились на поиски, но нашли сына уже мертвым: с проломленной головой и оскорбительными надписями на теле», — рассказала мать молодого человека Оксана. Ее слова приводит Readovka.