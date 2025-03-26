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Readovka: в Пятигорске толпа детей насмерть забила 20-летнего парня

В Пятигорске толпа подростков убила 20-летнего Егора Черемыслова. Его тело нашли в городском парке. О преступлении сообщает telegram-канал Readovka.

Полицейские выясняют мотивы преступления.

В Пятигорске толпа подростков убила 20-летнего Егора Черемыслова. Его тело нашли в городском парке. О преступлении сообщает telegram-канал Readovka.

«Перед смертью Егор успел позвонить матери — в трубке были слышны его крики и мольбы не бить и не убивать. Родители бросились на поиски, но нашли сына уже мертвым: с проломленной головой и оскорбительными надписями на теле», — рассказала мать молодого человека Оксана. Ее слова приводит Readovka.

Задержаны почти все участники расправы. Главный подозреваемый — 14-летний подросток, но, по словам матери, нападавших было больше. Следователи выясняют мотивы преступления и степень вины каждого из нападавших. Причина расправы до сих пор остается неизвестной.

Для семьи это вторая трагедия: неделю назад она похоронила старшего сына, который погиб в зоне СВО, теперь убит Егор. Остались двое младших детей — дочь, которая теперь боится выходить из дома, и сын, замкнувшийся в себе после гибели обоих братьев.