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Yonhap: число жертв пожаров в Южной Корее выросло до 15

СЕУЛ, 26 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек погибли в результате лесных пожаров в Республике Корея. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на официальных лиц.

Источник: AP 2024

По их информации, жертвами пожаров стали 12 человек в провинции Кёнсан-Пукто и еще 3 человека в провинции Кёнсан-Намдо.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

Лесные пожары на юго-востоке страны начались 21 марта. Правительство Республики Корея объявило режим бедствия в трех регионах — городе прямого подчинения Ульсан, провинциях Кёнсан-Пукто и Кёнсан-Намдо. Эвакуированы более 3 тыс. человек. В затронутых огнем районах ограничено железнодорожное и автомобильное сообщение. Также пламя уничтожило древний буддийский храмовый комплекс Коунса, отдельные здания которого были включены в список объектов культурного достояния на национальном уровне.