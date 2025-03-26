Yonhap: число жертв пожаров в Южной Корее выросло до 15

Лесные пожары на юго-востоке страны начались 21 марта. Правительство Республики Корея объявило режим бедствия в трех регионах — городе прямого подчинения Ульсан, провинциях Кёнсан-Пукто и Кёнсан-Намдо. Эвакуированы более 3 тыс. человек. В затронутых огнем районах ограничено железнодорожное и автомобильное сообщение. Также пламя уничтожило древний буддийский храмовый комплекс Коунса, отдельные здания которого были включены в список объектов культурного достояния на национальном уровне.