В Махачкале спасли кота, который cпрятался под кровать во время взрыва в доме

Кота спасли из дома в Махачкале, где прогремел взрыв. Видео © Telegram / Администрация Главы РД.
Пятнистый кот по кличке Цезарь испугался взрыва и затаился в квартире. Во время эвакуации хозяйка не смогла найти любимого питомца. Позже женщину пропустили через оцепление вместе со спасателями. В итоге они смогли отыскать четвероногого — перепуганный Цезарь прятался под кроватью.
Напомним, взрыв прогремел в многоквартирном доме на улице Гапцахская утром 25 марта. В результате ЧП выбило стёкла в соседних зданиях и начался пожар в одной из квартир. Выяснилось, что дом построен незаконно и не был сдан в эксплуатацию. В результате инцидента пострадали два человека.