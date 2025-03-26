В Махачкале спасли кота, который cпрятался под кровать во время взрыва в доме

Напомним, взрыв прогремел в многоквартирном доме на улице Гапцахская утром 25 марта. В результате ЧП выбило стёкла в соседних зданиях и начался пожар в одной из квартир. Выяснилось, что дом построен незаконно и не был сдан в эксплуатацию. В результате инцидента пострадали два человека.