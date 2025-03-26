Bloomberg: торговые гиганты вернутся в Россию в случае отмены санкций

По сведениям издания, о готовности возобновить работу с РФ заявил генеральный директор Gunvor Торбьорн Торнквист. Также подтвердил заинтересованность в российском рынке руководитель Mercuria Energy Group Ltd Марко Дананд. Информационное агентство напомнило, что последние три года торговые гиганты отказывались от многих контрактов и партнерств, в значительной степени отойдя от торговли российской нефтью и металлами.