Bloomberg: торговые гиганты вернутся в Россию в случае отмены санкций

Крупнейшие энергетические компании ожидают снятия санкций с РФ.
Ведущие мировые энергетические трейдеры, такие как Gunvor и Mercuria Energy, готовы возобновить бизнес в РФ при условии полного снятия санкций. Компании обозначили свою заинтересованность в российском рынке. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Руководители ряда крупнейших мировых энерготрейдеров заявили, что они будут открыты для возвращения в Россию для ведения бизнеса, если санкции будут полностью сняты. Однако некоторые выразили опасения относительно возможности реализации такой перспективы в ближайшее время», — уточнил Bloomberg.
По сведениям издания, о готовности возобновить работу с РФ заявил генеральный директор Gunvor Торбьорн Торнквист. Также подтвердил заинтересованность в российском рынке руководитель Mercuria Energy Group Ltd Марко Дананд. Информационное агентство напомнило, что последние три года торговые гиганты отказывались от многих контрактов и партнерств, в значительной степени отойдя от торговли российской нефтью и металлами.
Как сообщало URA.RU ранее, в Эр-Рияде состоялись переговоры России и США. Стороны условились о реализации «Черноморской инициативы» и мерах по снятию санкционных барьеров для российского экспорта сельхозпродукции.