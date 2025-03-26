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Bloomberg: торговые гиганты вернутся в Россию в случае отмены санкций

Ведущие мировые энергетические трейдеры, такие как Gunvor и Mercuria Energy, готовы возобновить бизнес в РФ при условии полного снятия санкций. Компании обозначили свою заинтересованность в российском рынке. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Крупнейшие энергетические компании ожидают снятия санкций с РФ.

Ведущие мировые энергетические трейдеры, такие как Gunvor и Mercuria Energy, готовы возобновить бизнес в РФ при условии полного снятия санкций. Компании обозначили свою заинтересованность в российском рынке. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Руководители ряда крупнейших мировых энерготрейдеров заявили, что они будут открыты для возвращения в Россию для ведения бизнеса, если санкции будут полностью сняты. Однако некоторые выразили опасения относительно возможности реализации такой перспективы в ближайшее время», — уточнил Bloomberg.

По сведениям издания, о готовности возобновить работу с РФ заявил генеральный директор Gunvor Торбьорн Торнквист. Также подтвердил заинтересованность в российском рынке руководитель Mercuria Energy Group Ltd Марко Дананд. Информационное агентство напомнило, что последние три года торговые гиганты отказывались от многих контрактов и партнерств, в значительной степени отойдя от торговли российской нефтью и металлами.

Как сообщало URA.RU ранее, в Эр-Рияде состоялись переговоры России и США. Стороны условились о реализации «Черноморской инициативы» и мерах по снятию санкционных барьеров для российского экспорта сельхозпродукции.