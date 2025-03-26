Арестованный экс-замначальника Генштаба попросился на военную операцию

Благодаря показаниям Шамарина арестовали его бывшего подчиненного — генерал-майора Александра Оглоблина, он был начальником управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи ВС России, выяснил «Коммерсантъ». Оглоблин сначала сам дал показания на Шамарина и проходил по делу против него свидетелем. Теперь же Шамарин пошел на сделку со следствием и утверждает, что 10 млн из крупной взятки, в которой его обвиняют, получил Оглоблин, исполнявший роль посредника.