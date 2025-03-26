ТАСС: обвиняемый во взяточничестве замначальника Генштаба просится на СВО

Военный признал вину в принятии взятки.
Обвиняемый во взяточничестве начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба, генерал-лейтенант Вадим Шамарин готов уйти на СВО. Об этом сообщили его адвокаты.
«Шамариным неоднократно подавались письма о прошении отправить его на СВО. Чтобы послужить родине», — сказал адвокат генерал-лейтенанта в беседе с ТАСС.
По словам защиты, Шамарин активно стремится принять участие в операции, что подтверждается многочисленными обращениями в Министерство обороны. Кроме того, сторона защиты уточнила, что просьба Шамарина о переводе на СВО в настоящее время находится на рассмотрении в Минобороны.
Генерал Вадим Шарамарин, обвиняемый во взятке на сумму 1,4 миллиарда рублей, признал свою вину и достиг соглашения с органами следствия. Как сообщало ТАСС, руководитель управления связи ВС РФ согласился на сотрудничество со следствием. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением были направлены в Московский гарнизонный военный суд.