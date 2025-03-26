ТАСС: обвиняемый во взяточничестве замначальника Генштаба просится на СВО

По словам защиты, Шамарин активно стремится принять участие в операции, что подтверждается многочисленными обращениями в Министерство обороны. Кроме того, сторона защиты уточнила, что просьба Шамарина о переводе на СВО в настоящее время находится на рассмотрении в Минобороны.