«104 человека было в интернате», — приводит комментарий мужчины ТАСС.
По словам Проценко, он не знает, сколько человек выжило в результате той кровавой акции. Однако незадолго до трагедии ВСУ зазывали туда всех, кто лишился крова, а также стариков и больных.
Напомним, 1 февраля ВСУ нанесли удар по школе-интернату в Судже Курской области, где укрывались мирные жители. Обстрел вёлся из Сумской области Украины. После этого в России возбудили уголовное дело против командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ, отдавшего приказ о пуске ракет. В Кремле назвали атаку на мирных людей чудовищной провокацией.