Группа жителей столицы Камчатки пошла под суд за организацию подпольного казино

Следствием установлено, что фигуранты с июля до ноября 2024 года организовали в нежилом помещении по бульвару Рыбацкой Славы проведение азартных игр вне игровой зоны с использованием игрового оборудования и интернета. «Согласно правилам незаконного проведения азартных игр, посетителям предоставлялось место за персональным компьютером, подключенным к интернет-ресурсу и содержащим виртуальные азартные игры. В случае проигрыша денежные средства игрока уходили в доход игорного заведения», — рассказали в краевом СУ СКР.