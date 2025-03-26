Пропавший в Хабаровске пенсионер стал жертвой ревности случайного знакомого

Всё началось с того, что жители города обратились в полицию: 74-летний Александр Бобылев пропал без вести в Первом микрорайоне и продолжительное время не выходил на связь. Сотрудники уголовного розыска вместе с городскими полицейскими и местным отделом № 3 начали поиски, к которым также присоединились волонтёры. Вскоре появилась информация, что пенсионер мёртв, а его тело находится в квартире на улице Калараша.