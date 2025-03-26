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Пропавший в Хабаровске пенсионер стал жертвой ревности случайного знакомого

Тело убитого несколько дней пролежало в квартире на Калараша.

Источник: Соцсети

Пропавшего в Хабаровске пенсионера убил знакомый-рецидивист на почве ревности к сожительнице. Злоумышленника задержала полиция, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Всё началось с того, что жители города обратились в полицию: 74-летний Александр Бобылев пропал без вести в Первом микрорайоне и продолжительное время не выходил на связь. Сотрудники уголовного розыска вместе с городскими полицейскими и местным отделом № 3 начали поиски, к которым также присоединились волонтёры. Вскоре появилась информация, что пенсионер мёртв, а его тело находится в квартире на улице Калараша.

Подозреваемого, 53-летнего мужчину, задержали при поддержке Росгвардии. Ранее мужчина сидел в тюрьме за хулиганство, грабёж и убийство. Выяснилось, что он жил с женщиной, которая и привела пенсионера в их съёмную квартиру — она случайно познакомилась с пожилым мужчиной на улице и позвала его в гости.

Во время спонтанного застолья подозреваемый приревновал сожительницу к гостю. Сначала он избил старика руками, а потом добил молотком, после чего продолжил пить.

В данный момент подозреваемый арестован. Дело об убийстве по статье 105 УК РФ уже передано в следственные органы.