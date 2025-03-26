Суд назначил разбирательство по мошенничеству с Boeing на июнь

Две авиакатастрофы с самолетами Boeing 737 Max произошли подряд в 2018 и 2019 году. После этого от этих самолетов отказались Германия, Франция, Австрия, Великобритания, все государства Евросоюза, Вьетнам, Индонезия, Монголия, Оман, Россия, Казахстан и Сингапур, а затем — США. После этого акции «Боинга» резко упали в цене.