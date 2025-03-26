В Забайкалье сотрудники ФСБ задержали мужчину с незаконно добытым золотом

«Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю в результате оперативных мероприятий и следственных действий установлен 48-летний житель г. Улан-Удэ, незаконно добывавший на территории Красночикойского района драгоценный металл. На момент задержания сотрудниками органа безопасности у фигуранта обнаружены и изъяты самородки природного золота стоимостью свыше 5 млн рублей, которые он намеревался сбыть в целях личного обогащения», — говорится в сообщении.