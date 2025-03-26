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В Забайкалье сотрудники ФСБ задержали мужчину с незаконно добытым золотом

ЧИТА, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю задержали мужчину, незаконно добывавшего золото в Красночикойском районе. У него изъяли драгметалл стоимостью свыше 5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю в результате оперативных мероприятий и следственных действий установлен 48-летний житель г. Улан-Удэ, незаконно добывавший на территории Красночикойского района драгоценный металл. На момент задержания сотрудниками органа безопасности у фигуранта обнаружены и изъяты самородки природного золота стоимостью свыше 5 млн рублей, которые он намеревался сбыть в целях личного обогащения», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК России (незаконный оборот драгоценных металлов). Проводятся необходимые следственные действия.