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Железногорец попытался откупиться от полиции и попался

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Житель Железногорска решил, что может решить проблемы деньгами, но только усугубил свою ситуацию.

Источник: НИА Красноярск

В декабре 2024 года его задержали возле многоквартирного дома по подозрению в распространении наркотиков. По пути в отдел полиции мужчина, осознав, куда ведет его дорога, предложил сотруднику 53 тысячи рублей, надеясь «уладить вопрос».

Полицейский предупредил его, что дача взятки — это тоже преступление, но задержанный оказался настойчив. Он передал деньги, видимо, рассчитывая, что все пройдет «по-тихому». Однако правоохранитель тут же сообщил о происшествии в дежурную часть.

Теперь горе-закладчику предстоит отвечать в суде сразу по двум статьям — за наркотики и за взятку. Ему грозит до 8 лет лишения свободы, рассказывают в Прокуратуре по Красноярскому краю.