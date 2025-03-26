Железногорец попытался откупиться от полиции и попался

Полицейский предупредил его, что дача взятки — это тоже преступление, но задержанный оказался настойчив. Он передал деньги, видимо, рассчитывая, что все пройдет «по-тихому». Однако правоохранитель тут же сообщил о происшествии в дежурную часть.