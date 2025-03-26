Железногорец попытался откупиться от полиции и попался

В декабре 2024 года его задержали возле многоквартирного дома по подозрению в распространении наркотиков. По пути в отдел полиции мужчина, осознав, куда ведет его дорога, предложил сотруднику 53 тысячи рублей, надеясь «уладить вопрос».
Полицейский предупредил его, что дача взятки — это тоже преступление, но задержанный оказался настойчив. Он передал деньги, видимо, рассчитывая, что все пройдет «по-тихому». Однако правоохранитель тут же сообщил о происшествии в дежурную часть.
Теперь горе-закладчику предстоит отвечать в суде сразу по двум статьям — за наркотики и за взятку. Ему грозит до 8 лет лишения свободы, рассказывают в Прокуратуре по Красноярскому краю.