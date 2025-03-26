В Красноярском крае вчера потушили 12 пожаров

Вечером в Емельяновском районе загорелись сразу два садовых дома. Огонь охватил 350 квадратных метров. На тушение привлекли 23 человека и 6 единиц техники. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание.
Этим же вечером в Эвенкийском районе в квартире загорелись домашние вещи, огонь распространился на 1 квадратный метр. Два мужчины получили травмы. На месте работали 9 пожарных и 2 единицы техники. Причиной, вероятно, стала неосторожность при обращении с огнем.
Днем загорелся одноэтажный жилой дом в поселке Парная — пламя уничтожило кровлю, стены и потолок на площади 80 квадратных метров. Огонь тушили 10 пожарных с тремя единицами техники. Предположительно, пожар начался из-за неправильной эксплуатации печи, сообщают в МЧС по краю.