В Красноярском крае вчера потушили 12 пожаров

Этим же вечером в Эвенкийском районе в квартире загорелись домашние вещи, огонь распространился на 1 квадратный метр. Два мужчины получили травмы. На месте работали 9 пожарных и 2 единицы техники. Причиной, вероятно, стала неосторожность при обращении с огнем.